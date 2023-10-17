بداعي الثأر.. مقتل مواطن بالرصاص بريف الرقة الشرقي

محافظة الرقة: قتل مواطن ينحدر من بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي، بالرصاص بداعي الثأر بين عشيرتي “الجماسة” والبلاسم” في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بينما لا يزال التوتر سائد بين العشريتين.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 114 اقتتال، أسفرت عن مقتل 72 شخص بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 143 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

– 80 في دير الزور أسفر عن مقتل 40 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 81 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

– 10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

– 19 في الرقة، أسفر عن مقتل 17 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.