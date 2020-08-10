بدعم جوي روسي.. قوات النظام تمشط ريف حماة الشرقي بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حملة أمنية ضخمة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها، ضمن البادية السورية بريف حماة الشرقي، وسط دعم جوي روسي، حيث بدأت قوات النظام تمشيط المنطقة بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” الذي ينشط هناك بكثرة وسبق وأن شن عمليات كثيرة، موقعاً عشرات القتلى، فيما جرى نصب حواجز ونقاط جديدة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها بغطاء جوي من مروحيات روسية.

وكان المرصد السوري أشار قبل أيام، إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين قوات “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام من جهة، ومسلحين يرجح أنهم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في قرية جب أبيض ضمن ريف حماة الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جاءت ردا على اختطاف 4 أشخاص من قرية أبو لفة الواقعة في الريف ذاته، حيث تمكن أحد المختطفين من الفرار، وأبلغ قوات “الدفاع الوطني” عن مكان احتجاز بقية المختطفين.