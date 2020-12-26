بدعم جوي من “التحالف الدولي”.. “قسد” تبحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور بالتزامن مع انفجار مجهول قرب حقل العمر النفطي 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، حملة تفتيش ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفذها قوات سوريا الديمقراطية في بادية دير الزور الشمالية الشرقية، بدعم جوي مكثف من طائرات “التحالف الدولي”، دون ورود معلومات عن نتائج الحملة حتى الآن.

على صعيد متصل، دوى انفجار مجهول تبعه إطلاق نار في محيط حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، حيث تتمركز قوات أمريكية داخل “الحقل”.

ومع تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير جداً، فكك عناصر “قسد”، عبوة ناسفة تم زرعها جانب الشارع العام في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، دون وقوع أضرار.

وكان المرصد السوري قد وثّق، اليوم، مقتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية وإضابة آخر، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.