بدعم جوي من “التحالف الدولي”.. “قسد” تداهم منازل في بلدة الباغوز وتعتقل عددًا من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

بدعم جوي من “التحالف الدولي”.. “قسد” تداهم منازل في بلدة الباغوز وتعتقل عددًا من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور: داهمت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من مروحيات “التحالف الدولي” عدة منازل في بلدة الباغوز قرب الحدود العراقية السورية، وطلب عناصر قسد من الأهالي عدم الخروج من منازلهم، في حين جرى اشتباك مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونتج العملية عن اعتقال عدة أشخاص.

وفي 25 آب، داهمت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منزلًا لأحد المهربين في بلدة الصور وألقت القبض على سبعة شبان من أبناء ريف دير الزور بينهم عناصر من تنظيم الدولة، كانوا يستعدون للذهاب إلى رأس العين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة.

ويأتي ذلك في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وانتشارها في مناطق واسعة شمال شرق سورية.