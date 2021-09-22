بدعم جوي من “التحالف الدولي”.. “قسد” تنفذ عملية أمنية وتعتقل شخصين في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: نفذت الوحدات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطيّة بدعم جوي من “التحالف الدولي” عملية أمنية في مدينة الحسكة، يوم أمس الثلاثاء، واعتقلت خلالها شخصين شقيقين أحدهما يعمل في المجال الإعلامي، في حي البومعيش في مدينة الحسكة، في حين طوقت القوات المداهمة الحي حتى انتهاء العملية واعتقال المطلوبين، فيما قالت مصادر محلية أن الشخصان عم عنصرين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتم ضبط بحوزتهم أسلحة ووثائق ومعدات إتصال.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، إغلاق قوات سوريا الديمقراطية لطريق الـ60 في حي غويران في مدينة الحسكة، تزامنًا مع تنفيذها عملية أمنية في الحي الذي يتواجد فيه سجن لعناصر “التنظيم”، بحثًا عن أسلحة وخلايا للتنظيم، فيما حلقت طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

وفي 9 أيلول، حلقت طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي في أجواء سجن الصناعة المعروف بسجن “غويران” في مدينة الحسكة، وألقت قنابل ضوئية في سماء المنطقة، تزامن ذلك مع استنفار لعناصر “قسد” في محيط السجن.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، في 26 آب الفائت، استنفارًا لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، في حي غويران بالحسكة قرب سجن الصناعة، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خرق أمني في سجن الصناعة الذي يأوي عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 آب، استنفارًا أمنيًا لقوات سوريا الديمقراطية، في حي غويران بمدينة الحسكة، تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي” على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.