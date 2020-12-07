بدعم جوي من “التحالف الدولي”.. “مكافحة الإرهاب” تداهم منزلاً جنوبي الحسكة وتعتقل 5 أشخاص بتهمة الانتماء إلى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

نفذت “قوات مكافحة الإرهاب” عملية مداهمة، تزامناً مع إنزال جوي لـ”التحالف الدولي”، في قرية الفكة جنوبي الحسكة، وداهمت منزلاً فيها، واعتقلت 5 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 ديسمبر/كانون الأول، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت لرجلين اثنين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أحدهما عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” والآخر يعمل في مجال “الصرافة والحولات المالية”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، في 3 ديسمبر/كانون الأول، في بلدة الغريبة الشرقية الواقعة ضمن ريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 3 أشخاص من عائلة واحدة، بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”.