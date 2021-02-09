بدعم جوي من “التحالف الدولي”.. وحدات مكافحة الإرهاب تعتقل قياديين من تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مدعومة بحوامات لـ”التحالف الدولي”، عدة منازل في قرية تل مانخ بريف الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة، واعتقلت قياديين اثنين من تنظيم “الدولة الإسلامية”، مسؤولين عن تنقل عناصر التنظيم بين سورية والعراق، واقتادهما عناصر مكافحة الإرهاب إلى المراكز الأمنية في المنطقة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، أمس، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولة اعتقلت شخص من قرية الحدادية بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة العمل بتهريب عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من مخيم “الهول” بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري، في 4 فبراير/شباط الجاري، بأن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم جوي من حوامات “التحالف الدولي”، داهمت قرى التويمين وأم حامضة و تل الشاير وتل صفوك والدشيشة والعطشانة بريف الشدادي قرب الحدود السورية-العراقية بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت إثرها عشرات الأشخاص بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المنطقة.