بدعم جوي من طيران “التحالف الدولي”.. قوات “مكافحة الإرهاب” تعتقل 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في القامشلي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدعم جوي من طيران “التحالف الدولي” يوم أمس، مقر يتواجد فيه عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الطائف بريف بلدة تل حميس في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” من اعتقال 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وبحوزتهم عبوات ناسفة وأسلحة رشاشة.

ونشر المرصد السوري، يوم أمس، أن “قوات مكافحة الإرهاب” نفذت عملية مداهمة، تزامناً مع إنزال جوي لـ”التحالف الدولي”، في قرية الفكة جنوبي الحسكة، وداهمت منزلاً فيها، واعتقلت 5 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 ديسمبر/كانون الأول، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت لرجلين اثنين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أحدهما عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” والآخر يعمل في مجال “الصرافة والحولات المالية”.