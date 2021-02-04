بدعم من حوامات “التحالف الدولي”.. “قسد” تداهم 6 قرى وتعتقل العشرات في ريف الحسكة قرب الحدود مع العراق

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من حوامات “التحالف الدولي”، صباح اليوم، قرى التويمين وأم حامضة و تل الشاير وتل صفوك والدشيشة والعطشانة بريف الشدادي قرب الحدود السورية-العراقية بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت إثرها عشرات الأشخاص بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المنطقة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، أمس، بأن قوات من التحالف الدولي برفقة دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت شخص لديه محل “صرافة وحوالات” مالية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، بتهمة جلب أموال لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة ضمن مناطق قسد، تزامن ذلك مع اعتقالها لشخص يعمل في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية من قرية عدلة الواقعة جنوب مدينة الشدادي، بعد قدومه من مدينة البوكمال، وجرت عمليتي الاعتقال وسط تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في أجواء الشدادي.