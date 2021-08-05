بدعم من طيران التحالف.. اعتقال شخص من تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: عمدت قوات “التدخل السريع” ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى مداهمة منزلاً في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بدعم من طيران التحالف الدولي، حيث جرى اعتقال شخص من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومصادرة أسلحة كانت بحوزته، وأشار المرصد السوري مطلع الشهر الجاري، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي حملة تفتيش ومداهمات في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، اعتقلت خلالها أربعة شبان بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي 27 يوليو/تموز المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة الاثنين عملية إنزال في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، بمشاركة 8 مروحيات بينها ناقلة جند ، اعتقلت من خلالها مسؤول سابق بديوان الصحة بولاية الفرات ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” و قيادي آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل، كما قام عناصر التحالف بتفجير منزل مواطن بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سورية الديمقراطية أو قوات برية.