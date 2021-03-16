بدلاً من إفراجها عن معتقلي الرأي وفق الاتفاق مع الروس.. سلطات النظام الأمنية تفرج عن نحو 50 شخص من درعا جلهم محكومين بقضايا جنائية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن سلطات النظام أفرجت عن 48 سجين من أبناء محافظة درعا، وذلك بوساطة روسية، حيث كان من المفترض أن يكون المفرج عنهم جميعاً من معتقلي الرأي وفقاً لاتفاق سابق أواخر شهر يناير/كانون الثاني الفائت من العام الجاري، إلا أن مصادر المرصد السوري أكدت أن غالبية المفرج عنه محكومين بقضايا جنائية، وينحدر المفرج عنهم من مناطق متفرقة من درعا، نذكر منها طفس، الكرك الشرقي، كفرشمس، الجيزة، جاسم، مدينة درعا وغيرها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في 11 مارس/آذار الجاري، إلى أن أجهزة النظام الأمنية، أفرجت عن عشرة معتقلين ينحدرون من ريف القنيطرة، وذلك بعد فترة اعتقال دامت نحو عامين في سجن صيدنايا العسكري المعروف بـ “المسلخ البشري” بريف دمشق، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن جميع المفرج عنهم كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في على مدار العام 2012 ، قبل أن يتم اعتقالهم بعد إجراءهم مايعرف بـ”التسويات والمصالحات” مع النظام في العام 2018 عقب سيطرة النظام على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل في محافظة القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل، في حين أبلع رئيس فرع سعسع ذوي المعتقلين المفرج عنهم بضرورة إجراء أبنائهم لـ “تسويات” جديدة بعد أن جرى الإفراج عنهم، تتيح لهم التنقل في المحافظة لفترة وجيزة، قبل أن يعودوا إلى ثكناتهم العسكرية.