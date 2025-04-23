بدمٍ بارد.. مقتل مواطن على يد مجهولين في مدينة حمص

محافظة حمص: شهد حي جب الجندلي في مدينة حمص حادثة قتل مروعة، راح ضحيتها مواطن من أبناء الطائفة العلوية، يعمل في محل للتمديدات الصحية، وذلك بعد تعرضه لاعتداء مباشر من قبل 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين ويرتدون لباساً عسكرياً.

ووفقًا للمعلومات، فإن المجموعة دخلت إلى المحل الواقع في شارع شعبة التجنيد العريض، وقامت بضرب الضحية بعنف باستخدام أخمص بندقية على رأسه، ما تسبب في كسر جمجمته ووفاته على الفور، بينما المهاجمون الموقع مرددين عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان.

تأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد حوادث القتل الغامضة في المدينة، ووسط اتهامات متزايدة بتورط جهات مجهولة تُنفذ اعتداءات تحت غطاء أمني أو بدافع طائفي.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 535 أشخاص، هم: 514 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 12، هم: (12 رجال، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 52 هم: ( 51 رجلًا، 1 سيدة)، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:194 هم: (181 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 76 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:106هم: (104 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:39 هم: (36 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 22 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 32 هم: (32 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 13، هم: (13 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:23 هم: (23 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).