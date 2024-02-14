بذريعة المشاركة في تفجير دوار نوروز.. الشرطة العسكرية تعتقل 8 أشخاص بينهم طفل في مدينة عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية للشرطة العسكرية التابعة لتركيا قبل أيام قليلة، على اعتقال 8 مواطنين من أهالي مدينة عفرين بينهم طفل، ينحدر بعضهم من قرية جويق وآخرين من قرية كمبروك، بذريعة المشاركة في تفجير دوار نوروز وسط مدينة عفرين، الذي وقع بتاريخ 6 شباط الجاري، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الاعتقالات التي طالب هؤلاء الـ 8 جرت بتهم وحجج واهية، وتأتي بهدف الحصول على فدى مالية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 15 شباط الجاري، إطلاق الاستخبارات التركية سراح مواطن في العقد الثالث من العمر، مقابل غرامة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المواطن كان عنصر سابق لدى فصيل “الجبهة الشامية” في عفرين، وينحدر من قرية العويجة بريف حلب، جرى اعتقاله في حي الأشرفية بمدينة عفرين بتاريخ 8 شباط الجاري لأسباب مجهولة.

كما نفذت الاستخبارات التركية حملة مداهمات وبمشاركة عناصر الشرطة العسكرية في حي الأشرفية، بحثاً عن العاملين سابقاً ضمن مجالس الإدارة الذاتية سابقاً، ويشار إلى أن الحملة استهدفت العائدين إلى ديارهم حديثاً، بينما جرى اعتقال مواطن في العقد الرابع من العمر، لأسباب مجهولة، في الحي ذاته من قبل الاستخبارات التركية.