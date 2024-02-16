براجمات الصواريخ.. قوات النظام تستهدف القاعدة التركية في مطار تفتناز شرقي إدلب

قصفت قوات النظام البرية بـ 8 صواريخ محيط القاعدة التركية في مطار تفتناز والطريق العسكري بين النقاط التركية في بلدة آفس والمطار بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري اليوم، قصف قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة بالصواريخ شديدة الإنفجار محيط قرية الفطيرة وبقذائف المدفعية الثقيلة حرش قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، شهد محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية قصفاَ عنيفاً متبادلاً بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.