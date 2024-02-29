برا وجوا.. القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات ضخمة إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة

محافظة الحسكة : شهدت قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وصول تعزيزات عسكرية برا وجوا على دفعات خلال اليوم الخميس، وبلغ عدد طائرات الشحن التي هبطت 7، وسط تحليق مكثف للمروحيات والمسيرات الأمريكية في أجواء المنطقة.

وتحمل الطائرات على متنها أسلحة وبطاريات مضادة للطائرات وذخائر ثقيلة، كما شهد المطار هبوط واقلاع مكثف للمروحيات من وإلى القاعدة.

وفي السياق، دخل رتل يتألف من 10 مدرعات برادلي إلى القاعدة عبر بوابة الوليد الحدودي مع العراق، وسط تحليق للمروحيات التي كانت ترافق المدرعات.

كما دخل رتل يتألف من 70 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومواد لوجستية، فيما تشهد القاعدة حركة جوية مكثفة.