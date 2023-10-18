برصاصة طائشة.. مقتل مواطن خلال الاشتباكات بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: قتل مواطن جراء إصابته برصاصة طائشة خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت مساء أمس بين مسلحين محليين وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس مهاجمة مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة، وقذائف “الآربيجي”، مدرسة وموقع قربه تتمركز فيهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.