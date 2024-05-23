برصاص “الجندرما” التركية.. مواطن يفارق حياته خلال عبوره نهر الساجور بريف حلب

محافظة حلب: فارق مواطن أربعيني حياته إثر تعرضه لطلق ناري نافذ في الرأس، من عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، خلال محاولته عبور نهر الساجور الواقع بين جرابلس ومنبج.

وأشار المرصد السوري في 8 آذار الفائت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح بليغة إثر استهدافهم بالرصاص من قبل “الجندرما” التركية، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب من قرية كوران بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، وتم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 6 تعداد المدنيين الذين وثق المرصد السوري استشهادهم برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام 2024 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 6 مدنيين بينهم طفلة برصاص “الجندرما” أيضاً، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

– 4 مواطنين بينهم طفل بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل

– 1 مواطن ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”

– 1 مواطن ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري.