برصاص “الجندرما” وبانفجار لغم أرضي قرب الحدود مع تركيا.. مقتل وفقدان مجموعة مؤلفة من 8 أشخاص في ريف أبو راسين شمالي الحسكة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شابين اثنين بكمين لقوات حرس الحدود التركي، أثناء دخول مجموعة مؤلفة من 7 مواطنين ومهرب إلى الأراضي التركية من جهة ريف أبو راسين في ريف الحسكة.

في سياق ذلك، تمكن بقية أفراد المجموعة الهرب إلى الأراضي السورية والنجاة من رصاص “الجندرما”، لينفجر لغم أرضي في طريق عودتهم، ما أدى إلى مقتل اثنين وفقدان بقية عناصر المجموعة.

وكان المرصد السوري وثّق، أمس، استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي، قرب قرية عريضة في ريف أبو راسين على الحدود السورية-التركية، وذلك أثناء محاولته دخول الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 455 مدني، من بينهم 80 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.