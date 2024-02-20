برصاص “الفتح المبين”.. مقتل عنصر من قوات النظام على أحد محاور ريف اللاذقية

برصاص “الفتح المبين”.. مقتل عنصر من قوات النظام على أحد محاور ريف اللاذقية

قتل عنصر من قوات النظام برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 64 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 61 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 23 من العسكريين و39 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

-35 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر