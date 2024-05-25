برصاص “الفتح المبين”.. مقتل عنصر من قوات النظام.. وقوات الأخيرة تقصف بلدتين بريفي حلب وإدلب

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور جوباس بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة سان بريف إدلب وبلدة كفرتعال بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 223 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 200 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و 99 من المدنيين بينهم سيدة و 17 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 134من قوات النظام بينهم 12 ضابط

– 60 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.

_ واحد من فرقة الحمزة