برصاص الفصائل.. مقتل عنصر من قوات النظام على محور بريف إدلب الجنوبي

قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 57 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 54 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 20 من العسكريين و37 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

– 34 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 10 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام