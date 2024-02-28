برصاص الفصائل.. مقتل عنصر من قوات النظام.. والأخيرة تستهدف سيارة مدنية بدارة عزة

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص “جيش النصر” على أحد محاور سهل الغاب.

على صعيد متصل استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية في مدينة دارة عزة غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 78 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 81 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 30 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-45 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 17 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر