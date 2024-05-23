برصاص الفصائل.. مقتل عنصر من قوات النظام والأخيرة تقصف محورين ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً، برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور نخشبا في ريف اللاذقية الشمالي، وينحدر القتيل من ريف دمشق.

وفي سياق متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قرية شنان بريف إدلب الجنوبي، ومحيط بلدة مكلبيس بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 222 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 199 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و 99 من المدنيين بينهم سيدة و 17 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 133 من قوات النظام بينهم 12 ضابط

– 60 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.

_ واحد من فرقة الحمزة