برصاص “الهيئة”.. مقتل عنصر من قوات النظام.. والأخيرة تقصف قرى بريفي حلب وإدلب

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل قصفت قوات النظام قريتي كفرعمة وكفرتعال غربي حلب، وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

كما شهد محور الصراف شمالي اللاذقية قصفاً مدفعياً متبادلاً بين فصائل “الفتح المبين” وقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 96 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 95 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 39 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–55 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر