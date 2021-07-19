برصاص تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام في بادية تدمر

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 4 من عناصر قوات النظام برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى قتلهم من قِبل عناصر التنظيم في اليومين الفائتين خلال قيام مجموعات عسكرية من قوات النظام بعمليات تمشيط في البادية قبل وقوعهم في كمين وقتلهم على يد عناصر التنظيم، حيث جرى تشييع جثامين القتلى ظهر اليوم من المشفى العسكري في مدينة حمص.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1502 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 968 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.