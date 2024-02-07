برصاص خلايا “التنظيم”.. مقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بنقطة تفتيش شرقي الرقة

محافظة الرقة: استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون سيارة بالأسلحة الرشاشة، نقطة تفتيش “المقبرة” التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بالقرب من تل البيعة شرقي مدينة الرقة، مما أدى لمقتل أحد العناصر فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأحصى المرصد السوري 25 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 13 قتيل، هم: 10 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 19 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و2 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.