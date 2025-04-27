برصاص عشوائي في حفل زفاف.. إصابة أربعة أطفال في ريف دير الزور

محافظة ديرالزور: أُصيب أربعة أطفال بجروح بليغة مساء اليوم، نتيجة إطلاق نار عشوائي خلال حفل زفاف في قرية الحريجية بريف ديرالزور الشمالي.

ووفقاً للمعلومات، تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفيات العاصمة دمشق لتلقي العلاج اللازم، بسبب خطورة إصاباتهم. وقد أحدثت الحادثة حالة من الاستياء والقلق بين الأهالي، وسط مطالب بضرورة الحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات، التي باتت تشكل خطرًا مباشرًا على أرواح المدنيين، وخاصة الأطفال.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الحوادث المرتبطة بالسلاح العشوائي في المنطقة، في ظل غياب الرقابة وانتشار السلاح بين المدنيين.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري، منذ مطلع العام 2025 الجاري نتيجة إطلاق رصاص عشوائي، وعن طريق الخطأ في ظل انتشار السلاح والقنابل بأيدي المواطنين، مقتل 78 شخصاً هم: (25 أطفال، و 7 سيدات، 46 رجال)، بالإضافة إلى إصابة 51 آخرين بجروح، بينهم 11 أطفال، و 4 سيدات، توزعت على النحو التالي:

مناطق حكومة دمشق: قتل 52 شخصاً، هم: (14 أطفال، 6 سيدات، 32 رجال) وأصيب 14 شخص بينهم 7أطفال.

مناطق “الإدارة الذاتية”: قتل 18 شخصاً، هم: (9 أطفال، 1 سيدة، 8 رجال) وأصيب 37 أشخاص بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

مناطق “الحكومة المؤقتة”: قتل 8 أشخاص، هم: (2 أطفال، 6 رجال) وتوزعت كالتالي:

-7 رجال وطفل ضمن مناطق “درع الفرات”.

-1 طفل ضمن مناطق “غصن الزيتون”.