برصاص عناصر “قسد”.. استشهاد طفل في قرية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استشهد طفل 11 عاماً من أبناء بلدة الطيبة، بريف مدينة الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، إثر تعرضه لعيار ناري من قبل عناصر “قسد” المتواجدين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 4 شباط الجاري، مقتل مواطن برصاص أطلق من جهة دورية لـ”قسد” على الطريق في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، وسط استياء كبير للمواطنين في البلدة احتجاجاً على حادثة القتل.

وفي سياق ذلك، هاجم عدد من الأهالي على حاجز لعناصر “قسد”، في حين رد عناصر الحاجز بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.