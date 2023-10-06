برصاص فصيل ” لواء أبي بكر الصديق” التابع ” للهيئة”.. مقتل وإصابة 3 عناصر من قوات النظام بريف إدلب الجنوبي

قتل عنصران من قوات النظام وأصيب آخر بجروح، إثر قنصهم، برصاص سرايا القنص في فصيل” لواء أبي بكر الصديق” التابع “لهيئة تحرير الشام” على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 460 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 296 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 220 من العسكريين و 146 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-56 من المدنيين بينهم 6 سيدات و20 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-312 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.