برصاص قوات النظام.. مقتل عنصر من “فرقة الحمزة” على محور بريف إدلب

قتل عنصر من “فرقة الحمزة” قنصاً برصاص قوات النظام على محور البارة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة سفوهن بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 219 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 194عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و91 من المدنيين بينهم سيدة و 14 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 130 من قوات النظام بينهم 11 ضابط

– 60 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.

_ واحد من فرقة الحمزة