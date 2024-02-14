برصاص قوات النظام و”قسد”.. مقتل طفل وإصابة شاب على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل طفل يبلغ من 15 عاماً جراء تعرضه لإطلاق نار مصدره قوات النظام خلال محاولته عبور نهر الفرات باتجاه بلدة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.

وفي السياق، أصيب شاب قبل أيام برصاص قناصة قوات سوريا الديمقراطية، خلال تواجده قرب ضفة نهر الفرات في بلدة صبيخان الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي 24 كانون الثاني، الفائت، عثر أهالي على جثة شاب توفي غرقاً في نهر الفرات في قرية جمة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الشاب ينحدر من بلدة ذيبان بريف دير الزور، كان قد فقد برفقة شاب آخر من بلدة الطيانة قبل نحو 10 أيام، أثناء عبورهما باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام في الجهة المقابلة.