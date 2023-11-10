برصاص مجموعة مسلحة تعمل بتجارة المخدرات.. مقتل ناشط إعلامي في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: قتل ناشط إعلامي جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مجموعة مسلحة تعمل في تجارة المخدرات، وينحدر الناشط من بلدة معربة بريف درعا الشرقي، وشارك في المظاهرات التي خرجت في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وجرى استدعاءه سابقاً من قبل فرع المخابرات العسكرية لكنه رفض الذهاب.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 445 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 351 شخصا، هم:

– 129 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.