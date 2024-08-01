برصاص مجهولين.. إصابة “صيدلاني” في ريف السويداء

محافظة السويداء: أصيب مواطن “صيدلاني” بجروح خطيرة في الكتف، نتيجة تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، داخل مكان عمله في “الصيدلية” على طريق قرية مصاد في ريف السويداء، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة دون معرفة هوياتهم وسبب فعلتهم.

وتشهد المناطق التي تخضع لسيطرة النظام انفلاتاً أمنياً، لانتشار حالات الفوضى والمظاهر المسلحة مع غياب القانون والمحاسبة.

وأشار المرصد السوري في 6 تموز الماضي إلى تعرض أحد وجهاء بلدة عرى في ريف السويداء الغربي لمحاولة اغتيال فاشلة، بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارته في البلدة، مما أدى إلى احتراق السيارة وتفحمها، دون تسجيل خسائر بشرية.