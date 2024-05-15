برصاص مجهولين.. إصابة مواطن ضمن مناطق عمليات “درع الفرات”

محافظة حلب: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا في مدينة الباب شرقي حلب ضمن عمليات “درع الفرات”، ما أدى لإصابته بجروح تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

يشار بأنه من أبناء مدينة البوكمال بريف دير الزور.

ويأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني والفوضى ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها “درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 17 نيسان الفائت إلى إصابة شاب يعمل في منشرة بجروح في منطقة الظهر والساق، إثر هجوم بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة جرابلس شرق حلب، في حين لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.