برصاص مجهولين.. اغتيال متعاون مع “حزب الله” اللبناني بريف درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر متعاون مع “حزب الله” اللبناني على الطريق الواصل بين بلدتي الطيبة والمتاعية شرقي درعا، مما أدى لمقتله على الفور.

الجدير ذكره، أنه تاجر مخدرات ومتعاون مع مليشيا “حزب الله” اللبناني.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 115 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 157 شخصا، هم:

– 44 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 43 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموال لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 40 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 2 من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني

– 1 مجهول الهوية