برصاص مجهولين.. تصفية مواطن في إدلب 

محافظة إدلب: قتل مواطن ستيني في مدينة إدلب برصاص مسلحين مجهولين عند صلاة الفجر في مدينة إدلب، فيما يبدو أنها عملية تصفية. وكان الضحية يعمل محاسبًا سابقًا في مديرية الصحة ومديرية المالية قبل تقاعده.

وتشهد المناطق السورية توترات أمنية وصراعات متعددة بسبب الحرب منذ سنوات، والتي أدت إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد. وتدخل العديد من الجهات بما في ذلك القوات الحكومية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في أغلب المناطق السورية.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 536 أشخاص، هم: 515 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 12، هم: (12 رجال، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 52 هم:( 51 رجلًا، 1 سيدة)، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:194 هم: (181 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 76 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:106هم: (104 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:39 هم: (36 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 22 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 32 هم: (32 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:23 هم: (23 رجل).

– دير الزور: 4 هم:(4 رجال).