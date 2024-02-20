برصاص مجهولين.. مقتل عنصرين في مجموعة تابعة للمخابرات العسكرية بمدينة درعا

محافظة درعا: قتل عنصران يعملان مسؤولين ضمن مجموعة محلية تابعة لجهاز المخابرات العسكرية التابع للنظام، وذلك جراء استهدافهما بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في حي سجنة بمدينة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 36 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 55 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 22 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية