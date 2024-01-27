برصاص مسلحين مجهولين.. جريمة قتل تودي بحياة 3 أشخاص يعملون ضمن مخيم “سهلة البنات” في ريف الرقة الشرقي

محافظة الرقة: قتل 3 أشخاص يعملون “مناديب” في مخيم “سهلة البنات” شرقي الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، برصاص مسلحين مجهولين بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، يشار بأن 2 من القتلى ينحدران من قرية الخميسية التابعة لبلدة معدان، والثالث من بلدة سلوك ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 3 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 5 رجال، توزعوا على النحو التالي:

– رجل في دير الزور

– 4 في الرقة