برصاص مسلحين مجهولين.. مقتل شاب أمام منزله في بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل مواطن جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في بلدة صبيخان ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 183 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 209 شخص، هم: 43 سيدة، و145 رجل، و21 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 19 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 6 أطفال.

– 28 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و21 رجل و4 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 20 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و18 رجل و3 سيدات

– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و26 رجل.

– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 4 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

– 17 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و16 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين