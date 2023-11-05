برصاص مسلحين محليين.. مقتل عنصر من “قسد” واشتباكات بين الأخيرة وقوات النظام في الخط الفاصل على نهرالفرات

محافظة دير الزور: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، إثر الهجوم الذي نفذه مسلحون محليون، مساء اليوم، على حاجز الصورفي بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، وراح ضحيته طفلة، وسط معلومات عن اتساع رقعة الاشتباكات وبث الرعب بين المدنيين في المنطقة.

وأشار المرصد السوري، مساء اليوم، إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر إصابتها برصاصة طائشة، على خلفية هجوم مسلحين محليين، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآربيجي على عناصر حاجز لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أبوحمام شرقي دير الزور.

على صعيد متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من “قسد” في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي من جهة، وعناصر قوات النظام على ضفة نهر الفرات الغربية في بلدة بقرص شرقي ديرالزورمن جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية او مادية حتى اللحظة.

وتأتي هذه الاستهدافات بشكل شبه متكرر ينفذها مسلحون محليون موالون لقوات النظام والميلشيات الموالية لها، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة دير الزور بتاريخ 27 من أيلول الفائت.