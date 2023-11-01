برصاص هيئة تحرير الشام.. إصابة عنصر من قوات النظام بجروح في ريف إدلب الجنوبي

أصيب عنصر من قوات النظام بجروح، إثر استهدافه من قبل عناصر سرايا القنص الحراري في “هيئة تحرير الشام” وذلك على محور فليفل في ريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 547 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال358 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 185 من المدنيين بينهم 42 طفل و21 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 95 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

– 344 عنصر من قوات النظام بينهم 23 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.