برغم من تسوية أوضاعهم.. الفصائل الموالية لأنقرة تعتقل 4 مدنيين بينهم سيدة في عفرين وريفها

محافظة حلب: اعتقل عناصر الاستخبارات التابعة للشرطة المدنية مواطنة تبلغ من العمر 35 عاماً في قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، دون معرفة التهمة الموجه إليها، علما أن المواطنة تقوم بتدريس في مدارس التابعة لفصائل الموالية لأنقرة، حيث جرى اقتيادها إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرها.

وأيضاً اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا في العقد الرابع من العمر، بعد عودته إلى مسقط رأسه في عفرين، قادماً من مدينة حلب، حيث جرى اعتقاله خلال تسويه أوضاعه، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

وينحدر المواطن من قرية بعدنلي التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين.

كما وتعرض شاب يبلغ من العمر 27 عاما، للاعتقال من قبل عناصر الشرطة المدنية في قرية هيكجة التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، بتهمة أداة الخدمة الإلزامية إبان حكم الإدارة الذاتية سابقاً، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

إلى جانب ذلك، اعتقل عناصر يتبعون لفصيل “السلطان مراد”، مواطنا بعد عودته إلى مسقط رأسه في قرية ايكدام التابعة لناحية شران بريف عفرين، ودفعه مبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار أمريكي لتسوية أوضاعه، حيث جرى اعتقاله بتهم كيدية ووشاية من مختار القرية، وبتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

ويشار إلى أن منطقة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها تشهد حملة اعتقالات واسعة ضد المدنيين ولا سيما العائدين إلى مسقط رأسهم.