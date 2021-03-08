برفقة أرتال من السيارات العسكرية.. الفصائل الموالية لتركيا تفرج عن الدكتور “رياض منلا محمد” ولا تزال تصادر ممتلكاته

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت السلطات القضائية التابعة للفصائل الموالية لتركيا، اليوم، على الدكتور رياض منلّا محمد، وذلك بعد اعتقاله مايقارب العامين والنصف، حيث خرج من السجن برفقة عشرات السيارة التابعة للفصائل الموالية لتركيا، كما أقيمت مأدبة غذاء في قريته جويق بريف عفرين.

مصادر المرصد السوري أكدت، بأن عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف المعارض، إضافة إلى نصر الحرير ي استغلا وجوده بالسجن، وأفرجا عنه لأهداف لاتزال مجهولة.

والدكتور “رياض منلا محمد” مواليد 1964 من قرية جويق في ناحية معبطلي بريف عفرين، سجن لدى الفصائل الموالية لتركيا، منذ أكثر من عامين، حيث تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة بتاريخ 23 سبتمر/أيلول 2018 في مركز مدينة عفرين شمالي حلب.

والدكتور”منلا محمد” يحمل دكتوراه بـ”إدارة الأعمال”، عمل محاضراً بجامعة حلب، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة عفرين، وعمل مع “الإدارة الذاتية” نحو 3 أشهر، ثم تابع عمله في لإدارة مدرسة وروضة للأطفال ومطعم في المدينة، التي صادرتها الفصائل الموالية لتركيا لاحقاً، كما أغلقت المدرسة وتحولت إلى مستشفى وهو في سجون الفصائل الموالية لتركيا.