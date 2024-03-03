برفقة سيارة تابعة لقسد.. القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيرّان دورية عسكرية مشتركة بريف الحسكة الشمالي

محافظة الحسكة: سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة مؤلفة من 3 آليات روسية و4 تركية، يرافقها سيارة تابعة لمكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية، حيث تجولت الدورية العسكرية المشتركة في ريف الدرباسية شمالي الحسكة، تزامناً مع تحليق طائرتين مروحيتين للقوات الروسية في أجواء المنطقة.

وأشار المرصد السوري بتاريخ 15 كانون الثاني الفائت، إلى أن القوات الروسية سيرت دورية استطلاعية قادمة من مطار القامشلي، حيث تجولت برفقة عدة مدرعات عسكرية في مدينة القامشلي بريف الحسكة لتفقد المواقع في المنطقة.