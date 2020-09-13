برفقة طائرات مروحية.. قافلة عسكرية روسية تسلك طريق “m4” وتصل مطار القامشلي 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول قافلة للقوات الروسية ضمت شاحنات تحمل موادا لوجستية وعسكرية إلى مطار القامشلي.

وتتألف القافلة من 20 آلية، سلكت الطريق الدولي “m4″، كانت تسير برفقة حوامات عسكرية للقوات الروسية.

وكانت القوات الروسية استقدمت تعزيزات لوجستية وغرف مسبقة الصنع، أمس، من قاعدتها العسكرية في بلدة تل السمن باتجاه بلدة عين عيسى شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، دورية روسية مؤلفة من 6 مدرعات برفقة عربة لـ”قسد” ﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﺭﻭﺑﺎﺭﻳﺎ ﻭﺣﻴﺎﻛﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ المالكية ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺮﻣﺴﺎﺥ ﻏﺮﺑﻬﺎ وعادت ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ وﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﻟﻴﺎﻥ في ريف “معبدة” ﻏﺮﺏ المالكية بريف الحسكة.