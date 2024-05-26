برفقة عدد من القياديين.. مسؤول المركز الثقافي الإيراني يتفقد نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية في دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري، بأن المدعو “الحاج الرسول”، المسؤول عن المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، أجرى جولة تفقدية برفقة عدد من القياديين، على النقاط التابعة للميليشيات الإيرانية، على الشريط الحدودي وفي بلدة السيال ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى النقاط المتمركزة في بادية دير الزور، لمتابعة ورصد الأوضاع في المنطقة.

وفي 21 أيار الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول 8 برادات شحن، تابعة لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، تحمل معدات عسكرية وأسلحة، بعد عبورها الأراضي السورية قبل يومين قادمة من البوابة العراقية.

وفي سياق ذلك، أغلقت الميليشيات الإيرانية الشارع العام وسط المدينة لمدة ساعة كاملة ومنعت المدنيين من المرور، واتجهت الشاحنات إلى حي الحميدية لتفريغ حمولتها.

يشار إلى أن بردات الشحن دخلت منذ يومين إلى الأرضي السورية ومن ثم توقفت في مركز التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة البوكمال، لتصل اليوم إلى حي الحميدية في مدينة ديرالزور.

وتعمل الميليشيات الموالية لإيران على تعزيز مقراتها العسكرية في مناطق سيطرتها.