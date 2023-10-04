برفقة “قسد”.. التحالف الدولي يسيّر دورية استطلاعية في ريف الحسكة 

محافظة الحسكة: سيّرت قوات “التحالف الدولي” دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 آليات برفقة سيارة لـ”قسد” في بلدة تل حميس بريف مدينة الحسكة.

ويأتي ذلك، ضمن الإجراءات الأمنية لتفقد الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 9 آب الفائت إلى أن قوات “التحالف الدولي” برفقة قوات سوريا الديمقراطية سيرتا دورية عسكرية مشتركة، مؤلفة من عدة مدرعات عسكرية، بالقرب من المربع الأمني التابع لقوات النظام في مدينة الحسكة، في جولة استطلاعية لتفقد الأوضاع في المنطقة.