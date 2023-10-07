برفقة “قسد”.. القوات الأمريكية تسير دورية استطلاعية في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية استطلاعية اعتيادية مؤلفة من 3 مدرعات برفقة سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، بالتزامن مع تحليق طائرتين مروحيتين لقوات “التحالف الدولي” في الأجواء.

ويأتي ذلك، ضمن الإجراءات الأمنية لتفقد الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 3 تشرين الأول الجاري إلى قوات “التحالف الدولي” سيرت دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 آليات برفقة سيارة لـ”قسد” في بلدة تل حميس بريف مدينة الحسكة.