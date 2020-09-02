المرصد السوري لحقوق الانسان


برفقة “قسد”.. القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية في محيط المالكية شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الأربعاء، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية مؤلفة من 4 مدرعات برفقة سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في محيط بلدة المالكية عند الحدود السورية – التركية شمال شرق الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 31 أغسطس/آب المنصرم، دورية عسكرية اعتيادية، سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية عند الحدود “السورية – التركية” شمال شرق الحسكة، يأتي ذلك في ظل التوترات وخلافات القوات الأمريكية والروسية على بسط نفوذهم في مناطق شمال وشرق سوريا.

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