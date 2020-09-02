برفقة “قسد”.. القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية في محيط المالكية شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الأربعاء، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية مؤلفة من 4 مدرعات برفقة سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في محيط بلدة المالكية عند الحدود السورية – التركية شمال شرق الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 31 أغسطس/آب المنصرم، دورية عسكرية اعتيادية، سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية عند الحدود “السورية – التركية” شمال شرق الحسكة، يأتي ذلك في ظل التوترات وخلافات القوات الأمريكية والروسية على بسط نفوذهم في مناطق شمال وشرق سوريا.