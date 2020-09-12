برفقة “قسد”.. القوات الروسية تسيّر دورية عسكرية في محيط “المالكية” شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية روسية مؤلفة من 6 مدرعات برفقة عربة لـ”قسد” ﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﺭﻭﺑﺎﺭﻳﺎ ﻭﺣﻴﺎﻛﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ المالكية ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺮﻣﺴﺎﺥ ﻏﺮﺑﻬﺎ وعادت ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ وﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﻟﻴﺎﻥ في ريف “معبدة” ﻏﺮﺏ المالكية بريف الحسكة.

وكان المرصد السوري رصد اليوم، دورية أمريكية مؤلفة من ثلاثة مدرعات برفقة سيارة لـ”قسد” تجولت في محيط بلدة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، يأتي ذلك في ظل التحركات الاعتيادية للقوات الأمريكية في المنطقة.